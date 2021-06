Ciclabile di Ostia, Di Giovanni (M5S): “Fratelli d’Italia usa la Commissione Trasparenza per fare campagna elettorale”

Ostia – “Ormai la gestione delle istituzioni, da parte di Fratelli d’Italia, che presiede la Commissione Speciale, Trasparenza e Garanzia, sembra essere diventata lo spazio elettorale del partito della Meloni”. Così, in una nota, il capogruppo M5S e vicepresidente vicario della Commissione Trasparenza e Garanzia del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“Si susseguono ormai da tempo, – spiega il Capogruppo – commissioni con ordini del giorno dal sapore più politico che amministrativo, se non addirittura in alcuni casi, scevri da quello che può essere definito l’interesse collettivo, tant’è, che di recente una nota del Segretariato del Comune di Roma (Protocollo RC20210015975 del 25/05/2021) è dovuta intervenire in tal senso.

Ora è il turno della ciclabile temporanea del litorale romano, oggetto all’ordine del giorno di oggi e che è stato argomento di numerose interrogazioni da parte delle forze politiche di opposizione, a cui l’Amministrazione, a più riprese, ha dato nei mesi scorsi ampie risposte.

Utilizzare i soldi pubblici, per fare campagna elettorale è ben distante dal nostro modo di far politica che, invece, sembra molto vicina al modus operandi di Fratelli d’Italia, insomma una inutile commissione per far spendere soldi alla cittadinanza e per ribadire concetti che l’Amministrazione ha chiarito in maniera puntuale, nelle sedi istituzionali più disparate”.

“Fratelli d’Italia se ne faccia una ragione – conclude Di Giovanni – e pensi davvero a cosa vuole per il territorio, anche perché in ogni caso, la ciclabile è diventata un brand per Ostia e il suo litorale, un’offerta aggiuntiva per il turista e per il romano, che oltre al mare e la pineta trova anche una delle ciclabili più lunghe di Roma a ridosso di uno scenario stupendo”.

