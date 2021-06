Euro 2020, quando gioca l’Italia: orario delle partite e dove vederle in diretta Tv e streaming

Roma – Le partite di Uefa Euro 2020 saranno trasmesse in tutto il mondo grazie alle emittenti partner ufficiali della Uefa. I tifosi potranno scegliere come seguire il torneo grazie alle emittenti partner che garantiranno la trasmissione delle partite in diretta e in differita nonché sintesi complete e copertura in digitale. In Italia la copertura dei match degli Azzurri e delle altre competizioni del torneo saranno visibili sulla RAI e su Sky Italia. Per guardare il calendario completo di tutti i match del torneo clicca qui.

I gironi

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A)

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D)

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D)

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)