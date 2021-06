Fiumicino, la proposta del Comune: istituire il Garante per la Tutela degli Animali

Fiumicino – “Nella Commissione Sociale e Tutela degli Animali di ieri si è affrontato il delicato tema dell’emergenza abitativa. A fine giugno, infatti, termina il blocco degli sfratti esecutivi per morosità ed era necessario comprendere quale potesse essere ‘l’impatto sociale’ sul nostro comune. Per questo desidero ringraziare il Presidente del Tribunale di Civitavecchia, il dottor Vigorito Francesco, che grazie ai suoi uffici ci ha fornito i dati relativi al numero degli utenti che per gli anni 2019, 2020 e primo quadrimestre del 2021, fornendoci un quadro preciso degli sfratti presentati al Tribunale di Civitavecchia”. Lo fa sapere, in una nota, il Presidente della Commissione Sociale e Tutela degli animali del Comune di Fiumicino, Armando Fortini.

“In merito a questa grave situazione – aggiunge – la Commissione ha proposto di ampliare la discussione con altri assessorati e aprire un tavolo di lavoro dedicato al tema della Casa che abbia come obiettivo quello di dotare il nostro Comune di nuovi strumenti dedicati all’emergenza abitativa. Tutti noi dobbiamo essere consapevoli che il Comune non può da solo supportare le numerose richieste di aiuto che pervengono tutti i giorni presso il Segretariato Sociale, per questo è necessario esercitare una continua pressione presso gli uffici della Regione Lazio, affinché vengano elargiti in breve tempo i fondi statali destinati a supportare questo tema”.

“Oggi è diventato necessario istituire presso il Comune un Ufficio dedicato al tema della Casa. Un Ufficio che rappresenti un punto di riferimento sia per l’emergenza che per le politiche abitative. Si è convenuto di convocare una Commissione Congiunta con Edilizia, Bilancio, Ater coinvolgendo i diversi sindacati degli inquilini, dei piccoli e grandi proprietari. Nella Commissione inoltre abbiamo proposto delle modifiche all’attuale regolamento comunale inerente il Diritto degli Animali e l’Istituzione nel nostro comune del Garante per la Tutela degli Animali. Una nuova figura a supporto dei cittadini e dalle diverse associazioni in merito alle problematiche degli animali che vivono sul nostro territorio”, conclude.

