Formia, lo anestetizza per rubargli telefono e soldi

Formia – Nel corso della giornata di ieri, a Formia, i carabinieri del locale comando stazione coadiuvati dai militari della tenenza carabinieri di Caivano (Na), al termine di articolate indagini e perquisizioni svolte, deferivano all’autorità giudiziaria un 30 enne della provincia di Napoli per il reato di rapina.

L’uomo, a Mondragone (Ce), sottraeva ad un 42 enne di Napoli il telefono cellulare e la somma di mille euro dopo averlo anestetizzato mentre era intento a parlare ad una donna in corso di identificazione.

Il telefono cellulare veniva rinvenuto e successivamente sequestrato a conclusione della perquisizione eseguita presso l’abitazione del denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

