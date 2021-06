Gaeta – In occasione della tradizionale Festa della Marina Militare, il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Francesco Tomas, si è recato in visita istituzionale presso alcuni Uffici Territoriali del Compartimento marittimo di Gaeta, accompagnato dal Capitano di Fregata Federico Giorgi.

Gli incontri con il personale in servizio ed in quiescenza, militare e civile, nella piena osservanza delle prescrizioni Anticovid-19, sono iniziati nella mattinata del 10 giugno dalla Capitaneria di porto di Gaeta, alla quale il Comandante Tomas è legato affettivamente e professionalmente avendovi ricoperto il ruolo di Capo del Compartimento negli anni dal 2010 al 2013.

Dopo la lettura dei messaggi augurali ricevuti dalle più Alte cariche dello Stato per celebrare i 160 anni di storia e valori della Marina Militare, il Comandante Tomas ha espresso a tutto il personale il proprio apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nell’assolvimento dei doveri e dei compiti istituzionali al servizio degli altri, nonostante le difficoltà determinate negli ultimi mesi dall’emergenza nazionale in atto. L’obiettivo è continuare sulla virtuosa strada intrapresa, con umanità, passione ed orgoglio, per rappresentare al meglio la Forza Armata Marina Militare ed il Corpo delle Capitanerie di porto–Guardia Costiera.

Successivamente, il Direttore Marittimo si è recato presso la Delegazione di Spiaggia di Scauri e l’Ufficio Locale Marittimo di Formia.

Nella giornata odierna, 11 giugno, è stata la volta dell’Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

La visita del Direttore marittimo del Lazio nel sudpontino, è stata occasione per incontrare il Prefetto di Latina, Maurizio Falco e il Commissario Prefettizio di Formia, Silvana Tizzano, ai quali il Comandante Tomas ha confermato la massima disponibilità dell’Autorità marittima ad operare sinergicamente nelle questioni relative alla sicurezza in mare e nei porti, nell’ottica di una reciproca collaborazione istituzionale anche in vista della stagione estiva iniziata.