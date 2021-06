La nomina di Papa Francesco: mons. Vincenzo Viva è il nuovo vescovo di Albano

Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi suburbicaria di Albano (Italia) il Rev.do mons. Vincenzo Viva, del Clero della Diocesi di Nardò-Gallipoli, finora Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma. E’ quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“Desidero raggiungervi con il mio primo saluto – ha scritto il nuovo Vescovo di Albano nella sua lettera di saluto ai fedeli della Chiesa di Albano – e condividere con voi alcuni sentimenti che affollano il mio cuore. Desidero anzitutto dirvi dal profondo del cuore: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! (cf. 2 Cor 1,2). Non posso, poi, nascondere il senso di timore e trepidazione che ancora provo in questi giorni di grazia e di travaglio, ma anche i miei sentimenti di fiducia, di disponibilità e consegna di me stesso alla volontà di Dio Padre che si è espressa per me e per voi nella scelta di Papa Francesco. Ho risposto, perciò, con umiltà e semplicità, dicendo il mio ‘Eccomi’, pur consapevole di miei tanti limiti umani e spirituali. Sono certo, però, che la grazia e la misericordia del Signore Gesù non mancheranno”.

Mons. Viva è nato a Francoforte (Germania) il 24 agosto 1970 ed in seguito è rientrato nella Diocesi di Nardò-Gallipoli, in provincia di Lecce. Dopo i primi studi liceali a Francoforte, ha conseguito la maturità linguistica a Lecce. Come alunno dell’Almo Collegio Capranica, ha frequentato i corsi filosofici e teologici alla Pontificia Università Gregoriana, in vista dell’Ordinazione sacerdotale, avvenuta il 10 luglio 1997 per la Diocesi di Nardò-Gallipoli. Nell’anno 2006 presso l’Accademia Alfonsiana ha ottenuto il Dottorato in Teologia Morale.

Si è perfezionato in Bioetica presso il Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Incarichi pastorali più significativi svolti: 1999-2000: Vicerettore nel Seminario Diocesano; 2000-2003: Padre Spirituale nel Seminario Diocesano; 2001-2011: Membro del Collegio Consultori; 2000-2013: Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali; 2005-2007: Docente di Religione al Liceo Classico di Nardò; 2005-2013: Delegato Vescovile per l’Ordo Virginum; 2005- 2008: Segretario Generale della Visita Pastorale; 2005-2009: Collaboratore pastorale presso la parrocchia S. Francesco di Paola in Nardò; 2006-2013: Professore associato di Teologia morale alla Facoltà Teologica Pugliese; 2009-2013: Canonico Penitenziere del Capitolo della Cattedrale di Nardò.

Dal 2007: Professore di Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana; dal 2013: Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” e Professore incaricato di Teologia morale nella Pontificia Università Urbaniana. È stato nominato Cappellano di Sua Santità nel 2012. È autore di diverse pubblicazioni, articoli e traduzioni dal tedesco. Conosce il tedesco, l’inglese e il francese.

