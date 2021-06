Olimpiadi, i judoka Parlati e Centracchio volano a Tokyo

I recenti Mondiali di judo a Budapest hanno confermato per l’Italia diverse partecipazioni alle Olimpiadi. Manuel Lombardo, Odette Giuffrida, Fabio Basile e anche Francesca Milani.

Ma non solo. Lo scorso 9 giugno ecco altri azzurri hanno strappato il pass per Tokyo. Christian Parlati e Maria Centracchio volano in Giappone, con una crescita del numero di atleti azzurri che comporrà la squadra dell’Italia Team. Sono oltre 318 attualmente, alla luce delle nuove qualificazioni arrivate in queste ore, nelle altre discipline. Intanto il judo sorride con i suoi protagonisti sul tatami. Parlati ha acquisito nuovi punti preziosi, grazie ai risultati nati dal Mondiale di Budapest. Come spettatore interessato ha assistito con pazienza fino alla qualifica. Ha legittimato il suo pass nella categoria degli 81 chilogrammi.

Conquista le Olimpiadi anche la Centracchio. Lo fa nonostante la sconfita iridata arrivata dalla serba Obradovic. L’azzurra strappa il pass nei 63 chilogrammi.

E’ record di atlete qualificate sino ad ora.

(foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport