Fiumicino – Cantieri aperti a Parco Leonardo: a fare il punto sui lavori è l’assessore Angelo Caroccia che spiega: “Sono in corso i lavori per la sistemazione dell’area parcheggio e l’ingresso al parco di via Copenaghen.

Questi lavori si vanno ad aggiungere alle opere di implementazione della pubblica illuminazione, al restyling della via e del parcheggio di via Oslo.

Foto 2 di 2



Contemporaneamente sono ripresi anche i lavori di completamento della pista ciclabile previsto per la seconda quindicina di questo mese.

