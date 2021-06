Ponza, realizzano una strada su un terreno privato: 3 denunce

Ponza – Nella giornata di ieri, 10 giugno, a Ponza, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio volta alla prevenzione ed al contrasto dei reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 42enne, un 30enne ed un 64enne, tutti non del posto, per i reati di lottizzazioni e interventi edilizi abusivi in aree e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, invasione di terreni e danneggiamento.

I tre uomini, sprovvisti di alcuna autorizzazione, invadevano un’area rurale di proprietà di terze persone per realizzare una strada carrabile tra la strada provinciale 135 panoramica Tre Venti e la strada comunale “la Quagliara”.

Le opere realizzate sono state poste sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ponza