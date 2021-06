Rapina e sequestro di persona: retata della polizia a Ostia

Ostia X Municipio – Blitz della Polizia a Ostia, sul litorale romano. Gli agenti della Polizia del X Distretto Lido di Roma stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Roma-Sezione Gip, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di rapina in concorso, lesioni, sequestro di persona multiplo ed estorsione in danno di due stranieri residenti in Italia.

Sono 150 gli agenti della questura impiegati nell’operazione.

Notizia in aggiornamento