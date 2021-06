Roma, nudo sul balcone perseguita i vicini: denunciato stalker condominiale

Roma – Un romano di 50 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari.

L’uomo, da circa un anno, era solito ingiuriare, minacciare e assumere comportamenti vessatori e violenti nei confronti di 8 condomini dello stabile in cui vive nella zona della Magliana.

In più occasioni, inoltre, al passaggio delle sue “vittime designate” si mostrava completamente nudo dal balcone dell’abitazione oppure lanciava sacchi dell’immondizia al loro indirizzo o all’interno del cortile dello stabile.

Sfinito dai quotidiani fastidi, il gruppo di condomini ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri.

I militari, nel corso degli accertamenti, hanno appurato che l’uomo, quando non tormentava i condomini, si dedicava a rendere la vita impossibile alla madre convivente di 74 anni e alla sorella che periodicamente faceva loro visita con atteggiamenti ostili e aggressivi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

