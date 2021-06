Sfratti in via Fasan, Laboratorio Civico X e Demos proclamano un’assemblea pubblica

Ostia – “Inaccettabili e vergognosi la forma e il contenuto con i quali i residenti di Via Fasan si sono visti recapitare un foglio collettivo di rinvio degli sfratti. Ci uniamo al sentimento di ansia, angoscia e precarietà di quei residenti che non hanno nessuna colpa”. Così, in una nota, Laboratorio Civico X e Demos.

“Il silenzio da parte dell’Amministrazione comunale – si legge nella nota – è stato anch’esso vergognoso. Non è possibile abbandonare decine di famiglie. Sabato 12 Giugno alle ore 19.30 Paolo Ciani e Franco De Donno insieme a Demos e Laboratorio Civico X, hanno promosso un’assemblea pubblica proprio sotto quelle case, per dare solidarietà e ascolto ai residenti ma soprattutto per cercare forme concrete di rinvio fin quando non si trovino alternative solide, convincenti e durature. Vi invitiamo a partecipare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio