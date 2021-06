SuperEnalotto, litorale fortunato: a Civitavecchia centrato un “5” da 25mila euro

Civitavecchia – Il Lazio si scopre ancora fortunato grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 10 giugno, infatti, sono stati centrati due “5” del valore di 25.106,78 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Calisse 54/56 a Civitavecchia, in provincia di Roma mentre l’altra è stata convalidata nel tabacchi di viale Europa 18 a Cassino, in provincia di Frosinone. Il Jackpot, intanto, cresce ancora arrivando a quota 39,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.