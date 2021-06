Ventotene, viola i sigilli per proseguire le opere abusive: nei guai un 39enne

Ventotene – Oggi, 11 giugno, a Ventotene, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 39 nne del luogo, resosi responsabile dei reati di abuso edilizio e violazione dei sigilli.

L’uomo, difatti, violando i sigilli già posti alla propria abitazione, continuava a svolgere lavori edili senza alcuna autorizzazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

