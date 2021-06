Anzio, da lunedì 14 giugno parte la raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari

Anzio – “Da lunedì 14 giugno, con l’importante novità del ritiro quotidiano dei rifiuti indifferenziati, ad Anzio, prenderà il via il servizio della raccolta differenziata presso gli Stabilimenti Balneari. Contiamo sulla massima collaborazione di tutti gli operatori del mare e di tutti i bagnanti, siamo l’unica città Bandiera Blu e Bandiera Verde del litorale romano”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali della Giunta De Angelis, Gualtiero Di Carlo, in riferimento all’attivazione del servizio della raccolta differenziata lungo la costa anziate, al via lunedì 14 giugno.

