Anzio onora S. Antonio di Padova: il 13 giugno la celebrazione della Santa Messa

Anzio – Una grande “statua 3D luminosa”, alta quasi 4 metri, con l’immagine di S. Antonio di Padova, Patrono della Città di Anzio, posizionata sopra la fontana di Piazza Pia ed una suggestiva proiezione permanente, con tre diverse immagini del Santo, sulla facciata della Chiesa Madre, domenica 13 giugno, renderanno unico il centro cittadino, fino a domenica 4 luglio, in occasione delle Celebrazioni per il Santo di Padova. Insieme alla proiezioni delle immagini anche la grande scritta “Evviva Sant’Antonio, da secoli Anzio Ti onora! O glorioso Patrono, continua ad elargire grazie e benedizioni”.

A coordinare l’azione dell’Amministrazione Comunale, in supporto della Parrocchia, del Comitato e dell’Arciprete, Padre Francesco Trani, l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, con tutta una serie di provvedimenti per onorare, in totale sicurezza e nel rispetto delle direttive anticovid, il Santo Patrono della Città di Anzio e la Santa Messa all’aperto, sul Sagrato della Chiesa Madre, prevista per domenica 13 giugno alle ore 20.00, con la partecipazione del Complesso Musicale Artistico Città di Anzio, della Corale Ss. Pio e Antonio e della Confraternita, sempre molto attiva durante il “Giugno Antoniano”. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta televisiva dall’Emittente locale Young Tv (frequenze 199 e 871 del digitale terrestre).

“Nonostante alcune restrizioni e l’impossibilità di organizzare la solenne processione, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo – insieme al nostro Sindaco, all’Amministrazione tutta ed in positiva collaborazione con la Parrocchia, abbiamo messo in campo ogni azione utile per ottimizzare la programmazione delle celebrazioni. Domenica sera, nel giorno di S. Antonio di Padova, per la prima volta, sarà accesa la statua 3D in Piazza Pia e sarà dato il via alla proiezione di immagini del Santo sulla facciata della Chiesa Madre.”.

Il programma delle manifestazioni, giovedì 10 giugno e giovedì 24 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala Fides, prevede il secondo ed il terzo incontro delle “Conversazioni su Dante Alighieri ed il suo Poema”, (Il Purgatorio ed Il Paradiso), a cura della professoressa Roberta Moriconi; domenica 20 giugno, invece, presso la Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, è prevista la presentazione del libro “Ss. Pio e Antonio – Chiesa Madre di Anzio”, a cura del professor Cesare Puccillo.