Ardea, giallo sul traffico di residenze: blitz della Polizia negli uffici comunali

Ardea – Blitz delle forze dell’ordine nell’ufficio Anagrafe di Ardea. La Polizia di Stato si è recata al Comune per indagare sulla concessione delle residenze, scoprendo un “traffico” decisamente sospetto.

Gli agenti, intorno alle 13:00 di mercoledì 9, hanno ascoltato tutti i dipendenti dell’Ufficio e una lavoratrice in particolare sarebbe stata invitata a seguirli in commissariato per dare risposte sul sospetto rilascio delle residenze e delle carte d’identità che hanno fatto scattare l’inchiesta. La Polizia ha sequestrato anche una serie di documenti e alcuni timbri utili per l’indagine in corso.

