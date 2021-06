Latina, furto in un’attività commerciale: identificato il malvivente

Latina – Ieri, 1 giugno 2021, a Latina, i carabinieri del locale comando stazione, al termine di indagini scaturite dalla denuncia del titolare di un’attività commerciale vittima di un furto consumato nel gennaio di quest’anno, identificavano e denunciavano all’autorità giudiziaria l’autore del delitto.

In particolare si tratta di un 35 enne del posto che si era introdotto furtivamente all’interno dell’attività di vendita di cui il denunciante è proprietario, ubicata in questo centro, impossessandosi di merce varia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

