Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Cominciato a ridosso del weekend proseguirà anche nel corso del fine settimana il rinforzo dell’alta pressione e la sua espansione dall’Europa occidentale verso quella centrale, con coinvolgimento sempre più diretto anche dell’Italia. Il bordo destro della struttura anticiclonica si collocherà però in corrispondenza dell’Adriatico, lasciando così le nostre regioni al limite della sua protezione, con una discesa di correnti settentrionali che continuerà a lambire lo Stivale. Il tempo tenderà a stabilizzarsi ulteriormente rispetto al venerdì, ma il Meridione risentirà di tale circolazione settentrionale con un po’ di instabilità diurna sulle zone appenniniche e su quelle adiacenti. Le temperature sono destinate ad aumentare, soprattutto al Centro-Nord, per la risalita di calde correnti nord africane innescate da una saccatura di bassa pressione sull’ovest iberico, all’interno del campo di alta pressione. Vediamo nel dettagli che weekend ci aspetterà:

METEO SABATO 12 GIUGNO. Inizio giornata soleggiato o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, con passaggio di alcune sottili velature. Dal pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica e sulle zone interne delle isole maggiori, associate ad alcuni acquazzoni o brevi temporali sui rilievi centro-meridionali, più frequenti ed intensi sul settore calabro-lucano e in locale sconfinamento entro sera alle coste di bassa Campania, alta Calabria tirrenica e Golfo di Taranto e in successivo esaurimento. Locali rovesci o temporali sull’est della Sicilia in sconfinamento alla costa ionica, isolati sull’entroterra sardo. Altrove continuerà a prevalere il bel tempo per tutta la giornata, pur con qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità dell’arco alpino. Temperature in aumento al Centro-Nord, massime fino a 31/33°C sulla Val Padana occidentale.

METEO DOMENICA 13 GIUGNO. Avvio di giornata ben soleggiato su praticamente tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento sui confini alto atesini e sulle coste della bassa Calabria tirrenica. In giornata annuvolamenti in formazione su Prealpi, Alpi occidentali e soprattutto lungo l’Appennino e sulle zone interne adriatiche, con possibilità di alcuni isolati rovesci sui settori marchigiani e campani, in successivo esaurimento. Temperature in aumento su tutta Italia, massime fino a 35/36°C sulla Val Padana centro-occidentale.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Giornata caratterizzata da sole prevalente, con cieli poco o parzialmente nuvolosi per nubi sparse presenti sulle aree interne nelle ore pomeridiane; addensamenti diurni più consistenti in formazioni sulle aree appenniniche, in particolare Toscane (Apuane e Garfagnana), e sul basso Lazio specie sui crinali, con associati locali e brevi piovaschi o rovesci. Temperature massime in rialzo, con clima caldo estivo, ma senza eccessi; punte locali di 31-32°C. Venti da Ovest-Nordovest, deboli o a tratti moderati lungo le coste nel pomeriggio. Mare poco mosso.

DOMENICA: giornata caratterizzata da sole prevalente e clima più caldo sulle regioni del medio Tirreno, con qualche locale addensamento diurno in formazione lungo l’Appennino, associato a locali e brevi spunti piovosi. Temperature massime in aumento, con punte di 32-34°C, specie tra Toscana interna, Umbria meridionale e medio-alto Lazio. Venti a regime di brezza, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nella giornata di venerdì ci attende ancora una moderata instabilità diurna sulle regioni del medio Tirreno, con piogge e rovesci, localmente a sfondo temporalesco, tra primo pomeriggio e prima sera, specie sui settori interni e appenninici, ma con sconfinamenti sulle aree occidentali di Toscana e Lazio. Marginale coinvolgimento delle aree costiere laziali, al più nel tardo pomeriggio con piogge in prevalenza deboli. Temperature massime in aumento, con clima caldo estivo, ma senza particolari eccessi. Andrà meglio dal weekend, grazia alla rimonta graduale dell’alta pressione, a garanzia di una giornata stabile e con sole prevalente, salvo addensamenti diurni in formazione soltanto lungo l’Appennino e sui crinali del basso Lazio (qui nella giornata di sabato), associati a locali e brevi piovaschi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima più caldo; punte di 32-34°C.

Fonte: 3B Meteo