Mobilità sostenibile ad Ardea: dal 15 giugno al via gli incontri in Comune con le Associazioni

Ardea – “Prosegue il processo di elaborazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums). Dal 15 giugno, infatti, partiranno gli incontri con le Associazioni ed i Portatori di Interesse per ascoltare i contributi allo sviluppo del Pums”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale di Ardea.

Che prosegue: “Saranno convocate tutte le entità che hanno richiesto la partecipazione attraverso la compilazione del questionario. Chiunque voglia partecipare e non abbia avuto la possibilità di compilare il questionario, può mandare una mail richiedendo l’invito al seguente indirizzo: ardeapums@gmail.com (specificando la categoria/associazione di appartenenza) entro il 14 giugno 2021”.

“Per questioni organizzative la richiesta di invito è indispensabile per poter accedere all’evento. E’ importante ricordare che la Mobilità Sostenibile serve a rendere più funzionale e fruibile la città non solo da chi la vive quotidianamente ma anche per creare quell’importante indotto economico, volano di opportunità turistiche e occupazionali, utili alla crescita del territorio”, prosegue la nota.

“Opportunità che le associazioni di categoria, di ogni settore (turistico, commerciale, culturale, volontariato, scolastico, etc), devono capitalizzare in questa fase, al fine di incidere nella redazione del piano strategico, il Pums per l’appunto, che si sta costruendo con la partecipazione di chi ha una visione futura di Ardea. Cambiare Ardea, in termini di Mobilità Sostenibile ovvero di percorsi alternativi, piste ciclabili, mezzi di trasporto e viabilità, è possibile grazie al tuo contributo. Partecipa e ridisegniamo insieme Ardea”, conclude la nota.

