Ostia, scoppia una lite in spiaggia: 15enne ferito con un coccio di bottiglia

Ostia – Un 15enne è stato ferito con un coccio di bottiglia al braccio nel corso di una lite, intorno alle 16, scoppiata su una spiaggia libera di Ostia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti, il giovane stava difendendo alcune ragazze sulla spiaggia. A sferrare il colpo con il coccio di bottiglia sarebbe stato un marocchino di 25 anni, che è stato denunciato per lesioni personali e minacce. Il 15enne è stato medicato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 15 giorni. (fonte Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

