Ponza, costruiscono casa e ne ristrutturano un’altra senza permessi: 6 denunciati

Ponza – Oggi 12 giugno 2021, a Ponza, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio volta alla prevenzione ed al contrasto dei reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria sei persone, di cui quattro non del posto, per il reato di interventi edilizi abusivi in aree e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico.

In particolare tre di loro, realizzavano una civile abitazione sprovvisti di alcuna concessione edilizia, mentre gli altri ristrutturavano un immobile privi delle dovute autorizzazioni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

