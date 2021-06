Roma – Momenti di paura a Roma, dove intorno alle 11,25 di oggi, sabato 12 giugno, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in via Stefano Borgia nr 21, la squadra dei Vigili del Fuoco di Montemario (8/A) e gli Usar (TE/4) per soccorrere un bambino di tre anni e mezzo caduto in un pozzetto profondo 3 metri in un’area di cantiere. Il celere intervento ha permesso di recuperare il bimbo in breve tempo ed affidarlo in buona salute al 118 che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo