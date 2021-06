A Nettuno partono i centri estivi

Nettuno – Al via i centri estivi nel comune di Nettuno dopo la conclusione del bando e il rilascio delle relative autorizzazioni alle associazioni richiedenti.

Nei giorni scorsi si è svolto anche un incontro tra il sindaco Alessandro Coppola e l’amministratore delegato del Porto Turistico Marina di Nettuno Ugo Nuzzi, che hanno rinnovato lo spirito di collaborazione in favore della cittadinanza che da sempre contraddistingue i rapporti tra Marina di Nettuno e Comune.

Nello specifico, l’incontro è servito per definire le modalità di passaggio degli utenti, agevolando in questo modo le persone con disabilità, del centro estivo che sarà ospitato presso lo stabilimento Vittoria.

“Ringrazio il Marina di Nettuno e l’amministratore delegato Ugo Nuzzi – ha dichiarato il sindaco Alessandro Coppola -. Si conferma ancora una volta lo straordinario spirito di collaborazione che lega il nostro Ente al Porto Turistico che ci permette di venire incontro alle esigenze della collettività e soprattutto, come in questo caso, delle fasce più deboli della popolazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno