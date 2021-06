Anzio, approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle strade

Anzio – Prosegue l’intensa attività amministrativa dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la riqualificazione del territorio. Nella giornata di ieri sono stati approvati i progetti definitivi ed esecutivi per la realizzazione del nuovo manto stradale, con lo stanziamento di ulteriori 600.000 euro, nel tratto finale di Via Vecchiarelli, in Via Bellini, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Como, Via Lago di Bracciano, Via Lago Trasimeno, Via dell’Armellino (tratto da Via della Cannuccia a Via Batteria Siacci) e Via della Lottizzazione (tratto da Via col Vento a Via Maestrale).

“Si tratta di altri due lotti di importanti interventi, per la sistemazione delle strade comunali, – comunica il Vicesindaco di Anzio, con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – che si aggiungono alla delibera che abbiamo approvato il mese scorso. Anche in questo caso, i cantieri, ultimate le procedure di gara, saranno aperti al termine della stagione estiva. In questi giorni – conclude il Vicesindaco Fontana – stiamo velocizzando al massimo l’ultimazione delle opere programmate per il restyling della Riviera Mallozzi, con i nuovi marciapiedi in porfido naturale e per il nuovo Belvedere sul mare, all’altezza del Centro Trasmissioni dell’Esercito”.

Il mese scorso la Giunta De Angelis ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del nuovo manto stradale, con lo stanziamento di 300.000 euro, per Piazza della Pace, Piazza C. Battisti, Via Andromaca, tratto Via Corradino di Svevia, Via Telemaco, Via Nausica, Via Colle Palatino, Via Anteo, Via del Teatro Romano, Via Ardea, Via Elettra e traversa di Via Roma.

