Ardea – Domenica di sangue al consorzio Colle Romito, dove sono accorsi carabinieri e ambulanza per una sparatoria avvenuta in via degli Astri. Le notizie sono frammentate, i sopralluoghi delle forze dell’ordine sono in corso in questi minuti.

Ad essere coinvolti due bambini e il loro nonno. Notizie – lo ripetiamo – frammentarie e da confermare. Di certo c’è che, per cause da definire, sono stati sparati colpi di arma da fuoco.

Secondo le prime informazioni che emergono dai testimoni, un uomo avrebbe iniziato a sparare colpi di pistola in strada puntando l’arma contro dei bambini. Nella via sarebbero entrate tre gazzelle dei Carabinieri, due ambulanze ed un’eliambulanza. Le forze dell’ordine al momento stanno cercando l’aggressore. L’anziano e uno dei due bambini coinvolti nella sparatoria sono deceduti (leggi qui) mentre il killer, rintracciato dalle forze dell’ordine, si è barricato in casa.

In aggiornamento…

