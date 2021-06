Canoa slalom, De Gennaro argento in Coppa del Mondo: “Strada giusta verso i Giochi”

Praga – Straordinario Giovanni De Gennaro nella prima prova di Coppa del Mondo di canoa slalom a Praga, in Repubblica Ceca.

Sulle acque del fiume Vltava l’azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nel K1 fermando il cronometro sul tempo di 90.87, a soli 45 centesimi dalla vetta. In finale il carabiniere bresciano è stato praticamente perfetto, destreggiandosi tra le porte del difficile canale ceco con grande sicurezza e rapidità. Meglio del 28enne di Roncadelle solo il campione di casa Jiri Prskavec, bronzo a Rio 2016, che ha chiuso con il tempo di 90.42; terzo posto per il francese Mathieu Biazizzo in 92.01.

Una prestazione di grande livello quella dell’azzurro, fresco della medaglia d’argento conquistata agli Europei di Ivrea lo scorso maggio, soprattutto in chiave olimpica visto che in finale a Praga c’erano tutti i migliori atleti della specialità. “Sono davvero soddisfatto per questa medaglia, sono felice anche se è mancato davvero poco per l’oro”, ha commentato De Gennaro. “E’ stata una gara davvero difficile e sono molto soddisfatto di aver confermato le mie potenzialità con questo argento. La strada è quella giusta per continuare a preparare le Olimpiadi al meglio”.

Marcello Beda (CC Bologna) invece si è fermato in semifinale con il 19° tempo in 96.76 con due secondi di penalità per un tocco alla sesta porta. Dopo Praga gli azzurri faranno rotta su Markkleeberg in Germania per la seconda tappa di coppa del mondo dal 18 al 20 giugno.

