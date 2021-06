Tolfa, un cane fa un volo di 2 metri in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Civitavecchia – Nella tarda mattinata di oggi, 13 giugno 2021, i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati a Tolfa, precisamente sulla strada che porta a Canale Monterano, per salvataggio animale.

Un cane di media taglia è precipitato per circa due metri in una faglia del terreno che il quadrupede stava percorrendo. Gli uomini della caserma Bonifazi giunti sul posto con la 17A e il Ranger in ausilio, dopo un rapidissimo briefing hanno riportato in superficie il malcapitato restituendolo illeso alle cure del padrone.

La mattinata di interventi purtroppo non finisce qui. I Vvf di Civitavecchia sono stati poi dirottati al bar Gran caffè in viale Garibaldi per caduta intonaco. Una porzione di intonaco appartenente alla facciata sovrastante si è distaccata rompendo la tenda da sole a protezione dei clienti dell’esercizio. Fortunatamente non ha colpito nessuno e i Vvf hanno dovuto mettere in sicurezza l’area evitando episodi analoghi ma con finale probabilmente più problematico.

