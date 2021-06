Incidenti sul lavoro, Di Berardino: “Bene il ministro Orlando sul Durc di congruità”

Regione Lazio – “L’idea espressa dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando in merito all’introduzione di un Durc di congruità nel settore dell’edilizia è sicuramente positiva. Condividiamo la necessità di ricorrere a nuovi strumenti per prevenire gli incidenti sul lavoro, anche ricorrendo al confronto e alla collaborazione di tutte le parti sociali. Questo metodo, come Regione Lazio, lo abbiamo sempre seguito e già due anni fa ci ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per l’introduzione di un Durc di congruità in edilizia nell’area del cratere sismico, area con elevato numero di cantieri e di opere da realizzare.

Alla luce dell’esperienza maturata riteniamo utile estendere il Durc di congruità a tutto il territorio e in altri settori più a rischio. Infatti, proseguendo in questa direzione, tra dieci giorni presenteremo l’avvio della sperimentazione degli indici di congruità nel settore dell’agricoltura, per rafforzare le azioni già intraprese per promuovere la qualità del lavoro e delle aziende”. – Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

