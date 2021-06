Karate, Silvia Semeraro vola alle Olimpiadi, via Parigi

Parigi – La qualifica numero 5 del karate azzurro porta il nome di Silvia Semeraro. La guerriera della Nazionale volerà a Tokyo, realizzando il sogno più grande della sua carriera. Dopo Luigi Busà e Angelo Crescenzo nel kumite, Silvia è la prima donna a strappare il pass nella specialità del combattimento italiano.

Al Torneo di Qualificazione Olimpica in corso a Parigi, l’atleta delle Fiamme Oro e già plurimedagliata internazionale, ha strappato il pass nei 61 chilogrammi. Ha messo al collo l’argento e il suo secondo posto (andavano alle Olimpiadi le prime tre classificate) ha aperto le porte al sogno a cinque cerchi. Un argento probabilmente speciale, forse il più bello.

L’azzurra ha chiuso il round robin finale dietro all’atleta svizzera Quirici. Lì è arrivata la qualifica. Non è riuscito a fare altrettanto Michele Martina nei 75 chilogrammi e ancora nel kumite. E’ uscito al secondo turno, senza arrivare al pass olimpico. Con lei in partenza per il Giappone, anche Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata maschile.

(foto@Fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport