Mensa scolastica a Civitavecchia: aperte le iscrizioni per l’anno 2021/2022

Civitavecchia – Sono aperte, e lo saranno fino al 20 luglio prossimo, le iscrizioni al servizio di mensa per l’anno scolastico 2021/22. L’iscrizione deve essere fatta obbligatoriamente per tutti i figli che dovranno frequentare il servizio mensa nell’anno scolastico 2021/2022: il servizio viene garantito solo a chi effettua l’iscrizione o la conferma dall’anno precedente, quindi chi era iscritto dall’anno scolastico precedente dovrà comunque fare la conferma di iscrizione e non sarà iscritto d’ufficio al servizio.

Il sistema di pagamento è di tipo pre-pagato o tramite addebito diretto Sdd: il portale bloccherà l’iscrizione in caso di irregolarità nei pagamenti. Iscriversi è possibile dal portale http://scuoledussmann.it selezionando il Comune, cliccando sul link “Area genitori” e poi su “Vai alla pagina” ove è presente l’area riservata genitori. La procedura per effettuare l’iscrizione o la conferma di iscrizione è la seguente:

1) Andare nell’area genitori per effettuare l’accesso;

2) In caso dobbiate fare una nuova registrazione, cliccate “Registrati” ed inserite i dati del genitore che deve effettuare l’iscrizione al servizio del/dei bambino/bambini.

a. Il genitore che effettuerà la registrazione e l’iscrizione al servizio, sarà automaticamente abbinato al/ai bambino/bambini a cui corrisponderà il numero PAN per i relativi pagamenti;

b. La certificazione per il 730 sarà generata automaticamente dal sistema con intestazione al genitore che ha fatto la registrazione e l’iscrizione al servizio;

3) In caso siate già registrati al portale genitori, dovrete utilizzare le credenziali del genitore già registrato ed a cui sono già associati gli utenti da iscrivere online; Nel caso in cui abbiate smarrito la password di accesso, è possibile rigenerarla direttamente dal link sopra riportato, cliccando su e poi su “Problemi con accesso”;

4) Una volta effettuato l’accesso al portale genitori, cliccare su “Iscrizioni Online” e seguire i punti proposti scegliendo il servizio ed i bambini da confermare, oppure aggiungere i bambini nuovi iscritti; compilare tutti i campi inserendo i dati relativi;

5) Confermare o modificare i dati anagrafici proposti dal sistema relativi ai genitori ed al consumatore: verrà richiesta la verifica dei contatti cell e mail che dovranno essere inseriti obbligatoriamente al fine di concludere l’iscrizione.

L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a disposizione per supporti nella procedura di iscrizione con una mail specificamente dedicata. MAIL CENTER: iscrizionemensa@dussmann.it (specificare sempre per quale Comune si scrive).

