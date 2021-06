Razziata un’abitazione di San Felice Circeo: rubati gioielli, soldi e una pistola

San Felice Circeo – A seguito del furto di una pistola, di preziosi e di denaro, avvenuto in una abitazione nel comune di San Felice Circeo nella mattinata di ieri, 12 giugno 2021, i Carabinieri della locale Stazione, hanno effettuato immediate indagini che hanno portato ad eseguire, unitamente a quelli della Stazione di Latina, nello stesso pomeriggio, diverse perquisizioni in un condominio di questo capoluogo, che tuttavia davano esito negativo.

Le indagini comunque proseguono.

