Roland Garros, Djokovic vince una finale durissima: “Un sogno che si avvera, ancora una volta”

Parigi – Ha dato tutto Stefanos Tsitsipas ma il dio Djokovic si è aggiudicato il Roland Garros. Poco fa Nole ha vinto il torneo per la seconda volta in carriera. Il risultato finale sul rosso di Parigi è stato di 4 set a 1 a favore (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Una impresa straordinaria per il numero uno dell’Atp. Dopo aver superato i 30 anni si porta a quota sette Slam e va oltre il palmares di Nadal. Una finale lunghissima giocata per due ore intense e impegnative. Il greco aveva vinto i primi due set, mentre Nole ha riacciuffato il risultato successivamente e poi vinto l’ultimo set in rimonta.

Dispiaciuto e deluso Stefanos a bordo campo e riflessivo probabilmente sugli errori in partita, ma quarto attualmente in Atp. Nole ha il volto della gioia: “Grazie a tutti per la presenza – ha detto Djokovic parlando in francese a margine della finale – ambiente elettrico atmosfera stupenda. Ringrazio tutto il mio staff, genitori e moglie. Penso alle ultime 48 ore di tennis con due giocatori fantastici, non è stato facile sia fisicamente che mentalmente. Due giorni durissimi. Ho avuto fiducia in me stesso. E’ un sogno che ancora una volta si è realizzato, grazie ancora”.

(foto@FacebookRolandGarros)

