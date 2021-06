Federica Pellegrini: “La Isl di Napoli, ultima gara della mia carriera”

Lo ha annunciato Federica. Sembra che la Divina abbia scelto la sua ultima gara. Non saranno le Olimpiadi, a cui parteciperà per confermare il suo valore unico e immenso in corsia, ma sarà la Isl di Napoli a chiudere forse la sua splendida e lunghissima carriera. La parola chiave delle sue dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della competizione, questa mattina via Zoom, è ‘chiudere’. Non dice apertamente che smetterà, dice ‘mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la Isl..’.

Potrebbe essere l’ultima volta per lei in gara allora. Invece degli Europei di nuoto a Roma che si svolgeranno nel 2022, nello Stadio del Nuoto al Foro Italico, che l’ha vista regina mondiale nei 200 metri stile nel 2009, gara nella quale la Pellegrini, detiene ancora il record personale imbattuto, sarà la Internazional Swimming League a vederla per l’ultima volta nuotare in carriera e da capitana degli Aqua Centurion: “Ci sarò anch’io a Napoli – ha detto la Divina – saranno i tempi supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con le Olimpiadi, ma c’è questa opportunità..”.

Voleva smettere già un anno fa Federica, ma lo slittamento dei Giochi ha cambiato anche i suoi piani sportivi, come lo ha fatto per tantissimi atleti. Alcune campionesse come Tania Cagnotto ed Elisa Di Francisca hanno smesso diventando mamme per la seconda volta, Federica punta a Tokyo ancora per terminare la sua favola olimpica. Ma nel 2021 dei Giochi riprogrammati: “Sulla mia decisione ha influito la pandemia – ha proseguito la Pellegrini in conferenza stampa – quest’ultimo anno e mezzo di stop, mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui”.

Proprio quel record nei 200 metri stile sarà battuto un giorno. E questo pensiero dispiace alla Divina, ma è un fatto inevitabile nello sport come nel nuoto. Tra un mese Federica volerà a Tokyo, lasciando qualsiasi altro progetto a dopo i Giochi: “Intanto mi preparo al meglio all’Olimpiade e vedremo cosa succederà”.

