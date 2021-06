L’Italia dei pesi cala il poker olimpico: 4 atleti a Tokyo

L’Italia dei pesi cala il poker in vista di Tokyo 2020. Saranno, infatti, 4 gli azzurri che si misureranno con il bilanciere olimpico nei Giochi giapponesi.

L’International Weightlifting Federation ha comunicato la lista dei pesisti azzurri, alla luce della chiusura del ranking e della riallocazione delle quote e l’Italia Team sarà rappresentata in Giappone da 4 atleti in 4 diverse categorie di peso.

Al femminile toccherà a Giorgia Bordignon nei 64 kg, alla sua seconda esperienza a cinque cerchi. Al maschile, invece, a rappresentare i colori azzurri nei 61 kg sarà il giovane Davide Ruiu, mentre nei 67 kg toccherà al vice campione europeo in carica, Mirko Zanni. Negli 81 kg l’Italia si affida invece al bicampione europeo Antonino Pizzolato. (coni.it)

(foto@federpesistica.it)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport