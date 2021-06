Ostia – “E’ assurda la situazione che stanno vivendo i residenti di via Fasan. Insieme a Franco De Donno ci siamo recati personalmente ad Ostia per incontrare gli abitanti che hanno ricevuto un avviso di sgombero”. Così in una nota, Paolo Ciani, capogruppo di Demos e candidato sindaco alle primarie di centrosinistra a Roma.

“100 famiglie – spiega Ciani – che vivono in tre palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica, ma di proprietà privata. Il Comune li ha illusi e ha perso la causa in tribunale contro la proprietà. Per questo morivo abbiamo deciso di tenere un’assemblea in strada (leggi qui), vera, senza filtri, con l’obiettivo di mettere le persone al centro per salvaguardare il #capitalesociale della nostra città”

