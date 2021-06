Vincoli idrogeologici, quale futuro? Il Comitato Spontaneo Isola Sacra incontra residenti, tecnici e politici

Fiumicino – Quella dei vincoli idrogeologici che incombono su Isola Sacra è una questione ormai annosa. Eppure, ad oggi, non sembra ancora essere stata risolta: tutto cominciò in seguito all’approvazione del Decreto 58 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, che nel 2015 ha definitivamente sancito il livello R4 su tutta “Isola Sacra” a causa della presenza del c.d. rischio da alluvione.

Che il territorio di Isola Sacra nasca dalla bonifica alla foce del Tevere e sia soggetto a rischio idrogeologico è un dato di fatto e la sicurezza dei residenti va messa al primo posto. Ma a che “reale” livello di rischio è esposto il territorio? E’ quello che si chiedono da tempo gli abitanti di Isola Sacra, che vedono da oltre 20 anni una disparità territoriale, con Isola Sacra suddivisa in numerose zone “rosse”.

Ciò nonostante, nel corso dell’interminabile iter burocratico, in cui i ritardi della politica e degli amministratori sono stati inaccettabili, intere zone di Fiumicino Nord soni diventate improvvisamente “bianche” grazie a semplici osservazioni proposte dai privati, mentre Isola Sacra con uno Studio Idraulico costato circa 50 mila euro all’Amministrazione Comunale, non ha seguito la stessa sorte.

Per discutere gli innumerevoli problemi idrogeologici che affliggono il territorio di Isola Sacra, martedì 15 giugno alle ore 18:00 (non alle 17:00 come inizialmente programmato), il Comitato Spontaneo Isola Sacra terrà una riunione presso Un posto al sole da Cavalli in via Passo Buole 155. L’incontro sarà moderato da Angelo Perfetti, direttore responsabile de Il Faro online.

Oltre agli iscritti al Comitato, sono stati invitati i Capigruppo dei Partiti politici della Regione Lazio, i Consiglieri comunali di Fiumicino, l’assessore Di Genesio, la consigliera regionale Califano, il senatore De Vecchis, il Settore Edile di Fiumicino, tecnici, giornalisti e tutti i residenti che abbiano interesse a partecipare.

