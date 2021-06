Covid, dalla Regione 230mila euro per mettere in sicurezza le spiagge di Fiumicino

Fiumicino – “Oggi siamo riusciti a dare un’importante risposta per quanto riguarda la fruizione delle spiagge libere di Fiumicino. Con uno stanziamento regionale di 230mila euro, a cui si aggiunge un finanziamento della giunta comunale di 110mila euro, possiamo avviare in accordo con l’amministrazione Montino il progetto ‘Vola in Spiaggia’ che ci permetterà di affrontare l’attuale situazione emergenziale legata al Covid in maniera puntuale, dando l’opportunità a tutti di poter fruire delle spiagge del territorio in totale sicurezza”.

Lo fa sapere, in una nota, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Un progetto che non solo valorizza le grandi risorse di Fiumicino ma che permetterà di far gravitare molti turisti dando l’opportunità alle aziende del luogo di lavorare. I fondi serviranno per la pulizia e la gestione delle spiagge libere, l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature. E per le attività di vigilanza e guardiania per evitare assembramenti e che comportamenti fuori luogo di poche persone possano mettere a repentaglio la tranquillità di tanti”.

“Era un impegno che avevamo preso con il territorio e che si aggiunge ai già tanti finanziamenti regionali di cui Fiumicino ha usufruito in questi tre anni, non ultimo quello che ci ha permesso dopo decenni di bonificare le spiagge e le scogliere dai rifiuti trasportati dal Tevere”, conclude Califano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino