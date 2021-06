Fiamme Gialle, restaurata la targa commemorativa dei 100 anni di atletica

Roma – Ieri mattina 14 giugno, presso la penisola verde di Piazzale Ponte Milvio, alla presenza della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, del presidente del XV Municipio Stefano Simonelli, del presidente Sport e Salute Vito Cozzoli, del vice presidente Vicario Coni Silvia Salis, del presidente Provinciale Fidal Roma Alessandra Palombo, del consigliere federale Fidal Margherita Magnani, del consigliere di Roma Capitale Paolo Ferrara, del presidente onorario dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Gen.D. Gianni Gola, del comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B Flavio Aniello e del comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Gen.B. Vincenzo Parrinello, si è tenuta una cerimonia per svelare l’opera di restauro della targa commemorativa posta dieci anni fa, in occasione del “Centenario dell’inizio dell’attività agonistica delle Fiamme Gialle” avvenuto nell’anno 1911.

A dieci anni dalla posa della targa e nell’anno dell’anniversario del Centenario dell’Atletica Leggera delle Fiamme Gialle, è stato effettuato un intervento di restauro, finalizzato ad eliminarne i segni dell’inevitabile usura. L’area di Ponte Milvio fu scelta perché quel luogo fu un significativo punto del percorso del prestigioso Trofeo Scudo Nelli, prima competizione di marcia cui parteciparono dei finanzieri nel 1921. Per questo motivo, oggi, erano presenti alla cerimonia, Sandro Bellucci, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 nei 50km di marcia e primo medagliato olimpico vivente delle Fiamme Gialle di atletica e il gruppo dei marciatori gialloverdi composto da Antonella Palmisano, Eleonora Dominici, Marco De Luca, Giorgio Rubino, Andrea Agrusti e Gianluca Picchiottino.

Nell’occasione la sindaca Virginia Raggi ha avuto modo di asserire: “In occasione della doppia ricorrenza dei 110 anni di attività agonistica e del Centenario dell’Atletica Leggera della Guardia di Finanza, abbiamo svelato la targa commemorativa restaurata. Questo è un anniversario importante, ma anche un incoraggiamento per tutto il mondo dello sport, in ripresa dopo le tante difficoltà dovute alla pandemia. I valori trasmessi dagli atleti delle Fiamme Gialle e gli eccellenti traguardi da loro raggiunti rappresentano un punto di riferimento, un esempio e uno stimolo per i giovani. Un sincero ringraziamento a tutti”.

Il Gen.B. Flavio Aniello ha affermato: “La promozione dello sport è sempre stata una delle cure principali della Amministrazione Capitolina. Con la cerimonia odierna abbiamo voluto ricordare l’organizzazione, qui a Roma, ed il passaggio, proprio in questo tratto di strada, a Ponte Milvio, di una prestigiosa e seguitissima gara di marcia degli anni ’20 del secolo scorso, che vide l’affermazione di una compagine di giovani Finanzieri. Ringrazio la Sindaca per aver voluto consentire il restauro di una semplice targa a memoria, affinché ogni cittadino, specialmente i più giovani che frequentano questo luogo di movida, ne possa trarre motivo di interesse all’esercizio dell’attività sportiva, a qualsiasi livello praticata”.

A margine della cerimonia, il comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Gen.B. Vincenzo Parrinello, ha sottolineato: “Desidero complimentarmi con il ‘Vivaio Horti di Veio’ per la preziosa collaborazione e per la cura della penisola verde e ringraziare, anche in qualità di cittadino, il Sig. Max Petrassi che ha adottato l’area contribuendo così a rendere tutta la piazza ancora più bella e particolarmente curata”.

L’evento si è concluso con la consegna di un omaggio floreale e della maglia celebrativa “100 anni dell’Atletica Leggera Fiamme Gialle” alla Sindaca Raggi da parte dei marciatori gialloverdi Andrea Agrusti e Antonella Palmisano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport