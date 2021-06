Fiumicino, sorpreso a vendere droga in strada: pusher in manette

Fiumicino – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino, impegnati in uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto e hanno deciso di tenerlo d’occhio riuscendo così, dopo pochi minuti, a sorprenderlo mentre cedeva una dose di hashish ad un’altra persona.

I Carabinieri hanno prontamente bloccato il pusher che è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Ed è stato proprio nella sua abitazione che i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, il materiale per la pesa ed il confezionamento della droga e varie banconote per la somma contante di quasi 200 euro, provento dell’illecita attività.

L’uomo, un pregiudicato 50enne originario del Marocco, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre il connazionale 30enne, al quale aveva ceduto lo stupefacente, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

