Fiumicino – Fiumicino si è risvegliata con un incidente stradale in questo martedì 15 giugno. Il sinistro ha visto coinvolte in uno scontro frontale un’auto e una moto su via Portuense all’altezza dell’Oasi di Porto.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono presenti due ambulanze insieme alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato. Molte sono le ripercussioni sul traffico che tutt’ora risulta bloccato.

Notizia in aggiornamento…

Aggiornamento ore 11:26 – Il traffico scorre, ripresa regolarmente la circolazione

