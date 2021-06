Gare clandestine di velocità tra Suv nel traffico di Roma: denunciato un 20enne

Roma – Erano da poco passate le 18 di ieri quando una pattuglia del VII Distretto di Pubblica Sicurezza San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, tra le auto che normalmente affollano la via Appia nel tratto urbano, hanno visto sfrecciare 2 Suv i cui conducenti stavano palesemente gareggiando in velocità.

I poliziotti, pur con le cautele del caso, sono riusciti a fermare una delle macchine, un Suv di fabbricazione tedesca nella sua versione più sportiva. L’auto era condotta da un 20enne, residente nella zona di Tor Bella Monaca, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver gareggiato in velocità e a cui è stata ritirata anche la patente di guida.

Il Suv, risultato poi noleggiato solo il giorno prima, è stato restituito all’agenzia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

