Il 26 giugno l’hockey beach sbarca a Nettuno

Nettuno – L’hockey beach sbarca a Nettuno. Il 18 giugno alle ore 11,30 presso il Lido Bellavista si terrà la conferenza stampa di presentazione della due giorni di eventi che si terranno nella cittadina nettunese e che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Nettuno. Si partirà il 26 giugno con un evento dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Domenica 27 giugno in programma la Coppa Lazio con impegnate la Lazio Hockey, Hockey Club Roma, Tevere Eur Hockey e Butterfly Roma, e anche la prima edizione della World Cup Hockey Beach che vedrà confrontarsi Italia, Uganda, Argentina e Pakistan.

