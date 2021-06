Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sarà sempre l’anticiclone la figura barica protagonista in settimana sul Mediterraneo centrale e l’Italia, anche con un moderato supporto di correnti calde nord africane che contribuiranno a mantenere elevate le temperature su molte regioni. Tuttavia si dovrà tenere in considerazione anche la presenza di una saccatura di bassa pressione sull’Europa orientale che terrà lo Stivale spesso lungo il confine destro dell’anticiclone, con le regioni adriatiche che risentiranno così di una blanda circolazione settentrionale. Questa sarà causa di alcuni disturbi in prossimità dell’Appennino e delle Alpi occidentali, con formazione di qualche rovescio o focolaio temporalesco.

METEO MARTEDÌ 15 GIUGNO. Giornata in gran parte soleggiata, salvo addensamenti già al mattino sul Piemonte, bassa Lombardia, Calabria ed est Sicilia. Al pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità, ma tendenza addensamenti su Alpi occidentali e Appennino tosco-emiliano con qualche rovescio, in esaurimento in serata. Temperature in lieve diminuzione, ma massime ancora sui 32°C al Nordovest, Toscana interna, fino a 34°C in Sardegna sul Campidano. Al Nord, stabile e in prevalenza soleggiato ovunque, eccetto che sul Piemonte, dove avremo maggiore variabilità con anche qualche piovasco sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 27 e 32. Al Centro, bella giornata di sole con al più modesti addensamenti sparsi, a tratti più consistenti in Appennino. Temperature stabili, massime tra 26 e 31. Al Sud, giornata sostanzialmente soleggiata, salvo maggiore variabilità tra est Sicilia e bassa Calabria con qualche piovasco. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: alta pressione in rinforzo con tempo stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio; qualche addensamento in più sull’Appennino ma senza precipitazioni di rilievo. Da segnalare al mattino un pò di nubi marittime possibili lungo le coste e sull’alta Toscana. Temperature stabili, clima caldo pienamente estivo, senza troppi eccessi ma comunque a tratti anche afoso, specie a valle. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso o localmente mosso sul pontino.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni alta pressione prevalente con sole prevalente e caldo anche intenso su Toscana, Umbria e Lazio; punte di 33-34°C sulle zone interne lontane dal mare; a tratti afa anche accentuata. Solo su Appennino e basso Lazio si potranno avere brevi e occasionali rovesci o temporali pomeridiani, lunedì non esclusi pure sulla Toscana interna. Da segnalare inoltre la possibilità di nubi marittime al mattino su coste e aree prospicienti, oltre che sull’alta Toscana, in dissolvimento entro le ore pomeridiane. La situazione rimarrà tale probabilmente almeno fino a venerdì prossimo.

Fonte: 3B Meteo