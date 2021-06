Ostia, furto di zaini tra i bagnanti in spiaggia: denunciata una donna

Ostia – Continuano senza sosta i controlli dei militari dell’Arma su tutto il territorio del litorale romano. Nelle scorse ore, i carabinieri hanno denunciato una 51enne di origine francese, ma domiciliata in viale Vasco De Gama, poiché sorpresa mentre si impossessava, all’interno della spiaggia prospicente il lungomare Paolo Toscanelli, dello zaino di uno dei bagnanti. La donna è stata denunciata per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita la legittimo proprietario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

