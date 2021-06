Protesta Aec a Fiumicino, Baccini: “Gli assistenti ai ragazzi speciali hanno dei diritti anche d’estate”

Fiumicino – “Stamane gli Aec di Fiumicino sono di nuovo scesi in piazza per chiedere il rispetto dei loro diritti e soprattutto per non essere considerati lavoratori di serie B. Una delle priorità è la continuità nel servizio che garantisca la sussistenza anche nei mesi in cui le scuole non sono aperte. Siamo convinti che svolgano un lavoro tanto delicato quanto indispensabile per il sostegno dei ragazzi speciali a scuola e fuori. Questo principio fa sì che non si possano lasciare senza stipendio d’estate congelando i contratti fino a settembre”.

Lo dichiara Mario Baccini, coordinatore di centrodestra a sostegno delle rivendicazioni degli Aec davanti al Municipio di Fiumicino, aggiungendo: “Il Comune dovrebbe sostenere le politiche del lavoro e allo stesso tempo quelle per la disabilità offrendo una opportunità concreta a questi lavoratori e garantendo la continuità del loro servizio e del loro stipendio anche durante i mesi estivi, impiegandoli magari nei centri ricreativi per permettere loro di proseguire il percorso formativo con i ragazzi. Naturalmente ricordiamo che gli Aec sono stati esternalizzati e che se si volesse davvero garantire un servizio in continuità e in un’ottica di efficienza e servizio al cittadino dovrebbero essere assunte dal Comune. Non capiamo come un’amministrazione di sinistra possa essere così sorda alle richieste legittime dei lavoratori. Stante la situazione, possiamo concludere che predica bene ma razzola male “.