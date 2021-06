“Sapere & Sapore”: alla scoperta dell’arte e dei sapori di Tarquinia 

Tarquinia – “Sapere & Sapore” torna in veste estiva ma non cambia la propria anima, unendo arte e cibo. Ogni venerdì dal 2 luglio al 3 settembre, la guida turistica Claudia Moroni proporrà visite alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Tarquinia, arricchite dalle gustose bag e dai dissetanti aperitivi preparati dagli chef del ristorante Arcadia.

“La formula delle visite guidate abbinate alle degustazioni dei prodotti del nostro territorio piace, con una partecipazione sempre maggiore anno dopo anno – sottolinea Claudia Moroni -. Merito anche del ristorante Arcadia, con il quale prosegue questa proficua collaborazione. Ogni venerdì conosceremo luoghi diversi della città e del suo territorio, con la cornice dei colori caldi e vivaci dell’estate mediterranea e le eccellenze preparate dalle mani esperte di Giuseppe e Daniela a deliziare i palati”.

Primo appuntamento con il “Tramonto a San Giacomo” il 2 luglio, per ammirare la parte più antica del centro storico e godere di uno dei panorami più belli tra il mare e le colline della Tuscia. L’evento sarà riproposto il 6 agosto e il 3 settembre. La bellezza dell’Ara della Regina, il più grande tempio etrusco conosciuto, farà da sfondo alla visita guidata del 30 luglio e 27 agosto.

Gli splendidi saloni restaurati di Palazzo Bruschi Falgari e le strade della “terzeria del castro novo”, il quartiere più moderno racchiuso nella cinta muraria, saranno il cuore delle visite guidate del 16 luglio e 20 agosto, che vedranno anche la collaborazione dell’azienda agricola Colli della Regina, per la degustazione dell’olio extravergine. Per i bambini ci sono due date da cerchiare sul calendario. Quelle del 9 luglio e del 13 agosto, quando l’associazione Scudo & Spada farà rivivere in modo divertente e istruttivo uno dei periodi storici più importanti di Tarquinia, il medioevo. “Le iniziative si svolgeranno nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18 o dalle 18,30 – spiega Claudia Moroni -. Per avere tutte le informazioni nel dettaglio è possibile seguire la mia pagina Facebook o chiamarmi al 347 6920574”.

