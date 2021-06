Allarme bomba a Roma: ordigno artigianale trovato in un’auto a Prati

Roma – Un ordigno artigianale che è stato subito disinnescato. È quanto trovato all’interno di un’auto parcheggiata in via Tito Speri, in zona Prati, a Roma. L’allarme bomba, rivelatosi poi fondato era scattato nel pomeriggio dopo che qualcuno ha notato l’auto in sosta con dei fili sporgenti sospetti. Le operazioni di disinnesco si sono concluse da poco. Indagini in corso. (fonte Agi)