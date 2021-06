Coronavirus, Nettuno piange un’altra vittima: è la 64esima da inizio pandemia

Nettuno – Si registra a Nettuno la 64esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna che era ricoverata in una struttura ospedaliera.

“Sono profondamente addolorato per questa ennesima perdita che registriamo nella nostra città – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – mi stringo al dolore della famiglia in questo momento di profondo lutto. Ogni cittadino che ci lascia è una perdita per l’intera nostra comunità”.

A Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus che è stato posto in isolamento domiciliare. Si registrano anche quattro guarigioni tra cui quella di un paziente che era ricoverato in una struttura ospedaliera. Gli attualmente positivi sono 41 di cui 3 ospedalizzati.

