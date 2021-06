Covid-19, a Roma prorogata fino al 6 luglio la domanda per i buoni spesa

Roma – Prorogato al 6 luglio 2021 il termine per presentare le domande per la richiesta del contributo economico finalizzato all’acquisto dei generi di prima necessità (alimentari di base, salute e cura della persona, pulizia della casa, prodotti per neonati) per persone o nuclei familiari che versano in situazioni di difficoltà, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La misura riguarda i nuclei familiari che non hanno già presentato la domanda presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con Roma Capitale entro il termine precedente, fissato al 15 giugno 2021.

Per accedere al contributo bisogna avere un ISEE ordinario o corrente (quello più favorevole) non superiore a 8mila euro, essere residenti a Roma e avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno valido.

Il contributo varia da un minimo di 200 a un massimo di 600 euro in base ai componenti del nucleo familiare, ed è accreditato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata (Postepay Card) che viene recapitata a casa. Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda.

I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sul portale di Roma Capitale è disponibile l’elenco dei CAf convenzionati con Roma Capitale. Tutte le informazioni clicca qui.

(Il Faro online)